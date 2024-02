Scandalo! Il riciclo è una truffa | i colossi del settore lo sapevano e nascondevano la verità

Leggi tutta la notizia su urbanpost

(Di lunedì 26 febbraio 2024) I grandi produttori sanno da più di 30 anni che il riciclaggio non è una soluzione di gestione dei rifiuti di plastica fattibile né da un punto di vista tecnico né economico. Eppure tutto questo non ha impedito loro di promuoverlo. A dire questa scomodaun nuovo rapporto uscito sul «Guardian». “Le aziende hanno mentito. È tempo di ritenerli responsabili dei danni che hanno causato”, ha detto Richard Wiles, presidente del gruppo di difesa della responsabilità dei combustibili fossili Center for Climate Integrity (CCI), che ha pubblicato la relazione, che sta tanto facendo discutere. Leggi anche: Trucco del magnete per risparmiare l’elettricità: ecco come funziona Riciclaggio della plastica, i produttori ci mentono da anni: tutta lain un rapporto La plastica, che è fatta di petrolio e gas, è notoriamente difficile da riciclare. ...