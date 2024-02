SBK | Alvaro Bautista soddisfatto | “Feeling con la moto cresciuto”

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Ha avuto bisogno di un po’ di rodaggioper ritrovarsi, visto che le prime sensazioni positive della stagione le ha provate durante Gara 2, in cui tra l’altro ha chiuso al secondo posto e conquistando comunque il primo podio della sua stagione. Bello il lungo duello intrapreso con Lowes, che poi lo ha visto a sorpresa uscire battuto, a sua detta, con il britannico che lo ha passato in un momento decisivo. Al termine della gara poi il pilota della Ducati è intervenuto ai microfoni dei media presenti e ha commentato così la gara.: “Non mi aspettavo che Lowes potesse passare in quel punto” Crediti foto:FacebookQueste dunque alcune delle dichiarazioni dial termine di Gara 2 riprese da FormulaPassion: “Sono ...

Una nuova sfida che diventa, ogni anno, sempre più complessa da portare in porto. Non è mai semplice, infatti, confermarsi sul trono di campione del mondo, ... (metropolitanmagazine)

SBK, Phillip Island: il Bello, il Brutto e il Cattivo: Non da meno Alvaro Bautista, che nel corso di Gara 1 ha mandato tutto in fumo dopo una super partenza con una scivolata. Bravo però a rifarsi la domenica. LA SORPRESA – Una delle domande che ha ...gpone

Superbike Phillip Island 2024, esordio triocolore: Un sabato indimenticabile quello di Phillip Island, con un podio tutto italiano grazie al secondo posto di Andrea Locatelli (Pata Prometeon Yamaha) e al terzo di Andrea Iannone (Team GoEleven), che ...motociclismo

Mondiale Superbike: in Australia Danilo Petrucci sale sul podio in Gara2: la prima del Mondiale SBK 2024, tagliando il traguardo per terzo dietro alla Kawasaki di Alex Lowes e alla Ducati ufficiale del Campione del Mondo in carica Alvaro Bautista. Ovviamente Petrux è il ...sporterni