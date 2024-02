Sbarra | incontro positivo col governo su sicurezza lavoro

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 26 febbraio 2024) "Une apprezzabile, in cui ilha illustrato alcuni elementi che caratterizzeranno il prossimo decretoaprendo al contributo del sindacato per miglioramenti e integrazioni". Così il segretario generale della Cisl, Cisl, Luigi. "La ministra Calderone ha preannunciato la volontà di rafforzare controlli, ispezioni, assunzioni, sanzioni, investimenti. Misure in parte condivisibili", che ora "devono essere collegate a una complessiva e concertata strategia nazionale", afferma chiedendo di "dare continuità al confronto" e di costruire un patto "per porre fine a una strage silenziosa" sul