Sassuolo-Napoli | occhio al cartellino | in tre rischiano di saltare la Juventus

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Manca sempre meno al match di mercoledì traalper gli azzurri, in tredila. Ilsi sta preparando a Castel Volturno per la delicata trasferta di Reggio Emilia. Gli azzurri non possono assolutamente ripetere quanto fatto vedere contro il Cagliari. La prestazione è stata certamente molto negativa, ma gli azzurri erano riusciti in qualche modo ad indirizzare la gara. Dopo la rete di Victor Osimhen su assist di un ispirato Jack Raspadori, gli azzurri non hanno più corso particolari rischi e hanno avuto più volte l’opportunità di chiudere il match. Gli errori sotto porta di Politano e Simeone, poi, hanno aperto la strada al pareggio del Cagliari. La dormita colossale di Juan Jesus ...