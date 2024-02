Sarri | «Giochiamo ogni 3-4 giorni da settimane | contro la Fiorentina sarà un match difficile»

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Il tecnico della Lazio Maurizioha parlato a Sky Sport prima della garala: «Non è neanche facile capire come arriviamo fisicamente a questa partita. Stiamo giocando3-4ormai da. Penso che l’aspetto mentale conti tanto… Io credo che siamo pronti». Sulla Champions: «La Lazio non andrà in Champions tutti gli anni. Dobbiamo ragionare partita dopo partita senza esaltarci troppo per una vittoria o avere troppo dispiacere per una sconfitta». Sulla: «Ci aspetta una partita, perché affrontiamo una squadra che ha la nostra stessa forza dal punto di vista tecnico».aveva rilasciato delle dichiarazioni anche sugli orari dei ...

Lazio, Sarri a Sky: "Aspetto mentale conta più di quello fisico. Non guardiamo la classifica": Poco prima dell'inizio della gara ecco le parole di mister Sarri ai microfoni di Sky Sport: "Non è facile capire il nostro livello di stanchezza. Al di là degli infortuni questo è un periodo in cui ...lalaziosiamonoi

Sarri a Sky: «Sentiamo poca pressione, non è che la Lazio andrà in Champions ogni anno»: Maurizio Sarri ha parlato a Sky Sport prima del match tra Fiorentina ... Al di là degli infortuni a livello di condizione e stanchezza non è facile capirlo. Giochiamo ogni 3 o 4 giorni, non è che gli ...lazionews24

Fiorentina-Lazio, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE: La Fiorentina ha perso nove delle ultime 12 sfide (1 vittoria, 2 pareggi) di Serie A giocate contro la Lazio ... la squadra di Maurizio Sarri non segna per cinque match di fila in un singolo ...sport.sky