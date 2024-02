Sardegna: Zingaretti, ‘uniti si vince, grazie Schlein per aver tenuto barra dritta’: Complimenti alla Presidente Todde e a tutto il centrosinistra Sardo. Grazie Elly Schlein per aver tenuto la barra dritta: contenuti chiari e cultura unitaria!”. Così Nicola Zingaretti su twitter.ilsannioquotidiano

Roma, tensione alla manifestazione contro le manganellate di Pisa: fumogeni sotto il Viminale: Presenti anche alcuni esponenti politici. Tra loro il deputato del Pd Nicola Zingaretti e il leader del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte. "Noi e le forze dell'ordine, in ruoli diversi, abbiamo lo ...tg.la7

'Piantedosi dimettiti' al via mobilitazione studenti a Roma: "Contro le vostre manganellate. Piantedosi dimettiti": si legge sullo striscione esposto in piazza Beniamino Gigli a Roma, davanti al Teatro dell'Opera e a pochi metri dal Viminale, per la ...ansa