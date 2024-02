Sardegna | Todde in lieve vantaggio ma con Truzzu è testa a testa Dati a rilento

Regionali Sardegna: tutti i dati sull'affluenza, alle 19 è del 44,1%: Alle ore 19 l'affluenza era del 44,1% (637.851 elettori). Nelle elezioni regionali del 2019, alla stessa ora, avevano votato 636.870 su 1.470.401 aventi diritto al voto (43,31 %). Nelle elezioni ...sardegnalive

Sardegna: Scrutinate 47 sezioni su 1844; Todde 46,3%, Truzzu 44,3%. Seguono Soru (8,4%) e Chessa (1%): Iniziano ad arrivare i primi dati sullo spoglio delle schede per le regionali in Sardegna. Secondo i dati ufficiali forniti dalla Regione, quando sono state scrutinate 10 sezioni su 1844, in testa ...ansa

Elezioni Regionali in Sardegna 2024, i risultati in diretta | Todde avanti nelle città su Truzzu. Gasparri: «La situazione non mi pare positiva»: Lo ha detto il presidente dei senatori di FI Maurizio Gasparri, ospite all’Aria Che Tira su La7, commentando i primi dati delle elezioni regionali in Sardegna che vedono Alessandra Todde, candidata di ...corriere