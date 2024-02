Sardegna | testa a testa Todde-Truzzu fino all' ultimo voto

AGI - Col 45,4% dei voti Alessandra Todde , candidata del Campo largo del centrosinistra, continua a guidare la corsa per la presidenza della Regione Sardegna . ... (agi)

AGI - Col 45,5% dei voti Alessandra Todde , candidata del Campo largo del centrosinistra, e' torna ta in testa alla corsa per la presidenza della Regione ... (agi)

Tempo di lettura: 2 minutiÈ il giorno più lungo per il Governo. In Sardegna questa mattina è cominciato lo scrutinio per l’elezione del Presidente e del ... (anteprima24)