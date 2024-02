Sardegna | Tajani | aspettiamo i definitivi No ripercussioni Governo

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Roma, 26 feb. (askanews) – “i risultati” ma in ogni caso “questo voto non avràsulla maggioranza”. Lo ha detto, riferendosi alle elezioni regionali in, il vicepremier e ministro degli Esteri Antoniointercettato da La7 al termine della riunione del Consiglio dei ministri. “Siamo tranquillissimi” e “stiamo lavorando anche per i prossimi appuntamenti regionanali”, ha rispostoa chi gli chiedeva del clima nella maggioranza di. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

(Agenzia Vista) Roma, 21 febbraio 2024 "Non dimenticheremo l'impegno e la realizzazione di un uomo che amava la Sardegna come la sua Milano.Quell'uomo si ... (liberoquotidiano)

(Agenzia Vista) Roma, 21 febbraio 2024 "Non dimenticheremo l'impegno e la realizzazione di un uomo che amava la Sardegna come la sua Milano.Quell'uomo si ... (iltempo)

Flop agita il centrodestra, Meloni teme l'effetto domino: E si evidenzia però la crisi della Lega. "Non esiste più, non solo in Sardegna", nota un azzurro. Non è assurdo pensare che ora il partito di Tajani tenti di capitalizzare al massimo la spaccatura fra ...ansa

Tajani: «Dopo il voto sardo per il Governo non cambierà nulla»: «Un comunicato congiunto del centrodestra sul voto in Sardegna Aspettiamo i risultati finali. Quando ci saranno i risultati definitivi parleremo». Lo ha affermato Antonio Tajani, vicepremier e ...unionesarda

Tajani: «Bardi candidato in Basilicata, assolutamente convinto»: BASILICATA - Il candidato del centrodestra in Basilicata sarà ancora Vito Bardi «Sono assolutamente convinto di sì». È stata la risposta del vicepremier e segretario di Forza Italia Antonio Tajani, ...lagazzettadelmezzogiorno