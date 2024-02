Sardegna | Schlein e Conte in volo verso Cagliari | preoccupazione per spoglio a rilento**

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Roma, 26 feb. (Adnkronos) - Ellye Giuseppesono sullo stessodiretti aper seguire le ultime fasi delloalle regionali in Sardegna.che sta avvenendo con grande rilento. Al momento tra Alessandra Todde e Paolo Truzzu è ancora testa a testa, ma non sono ancora stati caricati nelggio tutti i dati di, Sassari e Nuoro dove la candidata del centrosinistra è in netto vantaggio su quello del centrodestra. Una situazione che sta creando una certa, a quanto si apprende. Lo sottolinea il capogruppo Pd al Senato, Francesco Boccia: "Dalle 7 del mattino dopo quasi 12 ore, tutti hanno percepito una grande e grave lentezza nel caricamento dei dati riguardanti le elezioni in ...

Roma, 26 feb. (Adnkronos) - anche Elly Schlein è in partenza per Cagliari per seguire le ultime fasi dello spoglio. La segretaria del Pd, a quanto si apprende, ... (liberoquotidiano)

Roma, 26 feb. (Adnkronos) – anche Elly Schlein è in partenza per Cagliari per seguire le ultime fasi dello spoglio. La segretaria del Pd, a quanto si ... (calcioweb.eu)

Roma, 26 feb. (Adnkronos) – Elly Schlein e Giuseppe Conte sono sullo stesso volo diretti a Cagliari per seguire le ultime fasi dello spoglio alle regionali in ... (calcioweb.eu)

Schlein e Conte insieme sul volo in partenza per Cagliari: La segretaria Dem Elly Schlein e il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte saranno sullo stesso volo diretto a Cagliari e in partenza da Roma. I due leader sono diretti in Sardegna per ...ansa

Regionali Sardegna, da Cagliari a Sassari fino a Nuoro: Todde avanti nei capoluoghi (fino a 20 punti): Al giro di boa delle sette ore di spoglio in Sardegna, la tendenza delle consultazioni inizia a delinearsi anche se si è lontani dal numero di sezioni scrutinate che consentano previsioni più certe. A ...ilmessaggero

Elezioni regionali in Sardegna, si assottiglia la distanza tra Truzzu e Todde: Dopo oltre 10 ore e mezzo dall'inizio dello scrutinio il dato ufficiale sulle elezioni regionali in Sardegna non arriva al 50% delle sezioni scrutinate e si ferma al 44,4% ossia 819 su 1844. I dati ...ansa