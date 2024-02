Sardegna | oltre metà scrutinio | Truzzu al 45 | 7% | Todde al 45%

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Roma, 26 feb. (askanews) – Si riduce a meno di un punto la distanza tra il candidato del centrodestra Paoloe la candidata del centrosinistra Alessandraper la guida della regione: quando lo spoglio ufficiale ha superato ladelle sezioni scrutinate (1.002 su 1.844)è al 45,7% mentrea 45%. Renato Soru raccoglie l’8,4% dei voti mentre Lucia Chessa l’1%. Intanto, sia la segretaria del Pd Elly Schlein che il leader M5s Giuseppe Conte sono in volo verso Cagliari per le fasi finali dello spoglio. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

