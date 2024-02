Sardegna | Nicita Pd | ' stupore per caricamento dati lento e asimmetrico'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Roma, 26 feb. (Adnkronos) - "Dodici ore per undi meno di duemila sezioni è già un elemento che stupisce. Se poi si considera quantosia il, per cui a metà delle schede caricate mancano proprio quelle di grandi città in cui è in netto vantaggio la candidata Todde, loaumenta. Nemmeno un algoritmo di intelligenza artificiale sarebbe stato capace di tale stranezza. Si vede che dobbiamo accontentarci dell'intelligenza naturale. O forse il caso, ricordando un noto spot, vuole regalare al centrosinistra il piacere dell'attesa". Così il senatore del Pd Antonio