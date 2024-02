Sardegna | Nevi Fi | ‘dati ancora parziali | ma no conseguenze per governo’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Roma, 26 feb. (Adnkronos) – ?Le notizie che arrivano dallanon sono delle migliori, ma sono dati, quindi bisogna capire se questo trend riguarda solo alcune realtà oppure tutta la regione. Vedremo, ci sarà tempo di commentare e di analizzare i dati?. Così Raffaele, portavoce di Forza Italia e vicepresidente vicario dei deputati azzurri, intervenendo a Restart. Per quanto riguarda eventualisul governo,ha sottolineato: ?il centrodestra vuole confermare la presidenza della regione: se così non sarà, rappresenterà una sconfitta per l’intero centrodestra. Tuttavia, queste sono comunque elezioni regionali, con dinamiche particolari, quindi non ci saranno effetti sulla tenuta del governo, la maggioranza è assolutamente solida?, ha concluso. L'articolo CalcioWeb.