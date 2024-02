Sardegna | lo scrutinio per le elezioni regionali | i risultati 10 sezioni | Todde 53 | 7% e Truzzu 40 | 3%

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Insono cominciate dalle 7 di stamattina le operazioni di scutinio del voto per l’elezione del presidente della Regione. I primiufficiali vengono da Cagliari: nelle dieciscrutinateè al 53,7% eal 40,3%. I componenti delle 1844avranno 12 ore di tempo, sino alle 19, per completare tutte le attività con i. Se ci sarannoche non avranno concluso il loro lavoro, i plichi con tutte le schede e i registri saranno chiusi all’interno delle buste sigillate e saranno trasferite ai tribunali delle circoscrizioni territoriali che termineranno le operazioni e verificheranno tutti i. L’affluenza definitiva si è attestata al 52,4%, in calo rispetto alla precedente tornata ...

