Sardegna | inizia lo spoglio delle schede per le elezioni regionali

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Oggi sono ripartite le operazioni di scrutinio in, dove ieri si è votato per eleggere il governatore e rinnovare il consiglio regionale. I componenti1844 sezioni avranno a disposizione 12 ore per completare l’attività fino alle 19 e presentare i risultati. Se alcune sezioni non completano il lavoro entro il termine previsto, i L'articolo proviene da News Nosh.

AGI - In Sardegna è iniziato alle 7, nelle 1.884 sezioni dell'isola, lo scrutinio delle schede per l'elezione del Presidente della Regione e del Consiglio ... (agi)

E’ il giorno dello spoglio delle Regionali in Sardegna . La sfida è tra Truzzu e Todde. Ecco tutti gli aggiornamenti in diretta . E’ iniziato alle 7 di oggi, ... (notizie)

Regionali in Sardegna, alle 7 è iniziato lo spoglio: Seggi riaperti questa mattina alle 7 per le operazioni di scrutinio dello schede elettorali in Sardegna dove ieri si è votato per eleggere il governatore e rinnovare il consiglio regionale. I ...lastampa

Regionali in Sardegna, alle 7 è iniziato lo spoglio: ha votato il 52.4%: Seggi riaperti questa mattina alle 7 per le operazioni di scrutinio dello schede elettorali in Sardegna dove ieri si è votato per eleggere il governatore e rinnovare il consiglio regionale. I ...ilsecoloxix

Sardegna, al via lo spoglio dei voti. Gli aggiornamenti in diretta: inizia lo spoglio dei voti. L’affluenza è scesa al 52,4 per cento. La Sardegna è la prima regione dove si è votato quest’anno e il centrodestra spera di conquistarla con Paolo Truzzu È iniziato alle 7 ...editorialedomani