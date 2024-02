Sardegna | in corso lo spoglio | testa a testa tra Todde e Truzzu

(Di lunedì 26 febbraio 2024) In giornata si saprà chi ha vinto la sfida tra Paolo, Alessandra, Renato Soru e Lucia Chessa: sono soprattutto i primi due a contendersi concretamente la presidenza della Regione

È il giorno in cui la Sardegna conosce il nome del nuovo presidente della Regione. Dalle ore 7 di questa mattina sono cominciate le operazioni di scrutinio ... (ilfattoquotidiano)

È il giorno in cui la Sardegna conosce il nome del nuovo presidente della Regione. Dalle ore 7 di questa mattina sono cominciate le operazioni di scrutinio ... (ilfattoquotidiano)

In giornata si saprà chi ha vinto la sfida tra Paolo Truzzu, Alessandra Todde , Renato Soru e Lucia Chessa: sono soprattutto i Primi due a contendersi ... (ilgiornale)

Ciclone Artico, maltempo su tutta l'Italia: temporali e neve, pioggia anche al Sud. Ecco quanto durerà: Quel lieve miglioramento al Nord previsto per giovedì 29 non è destinato a durare: secondo 3bmeteo.com, infatti, nel corso del prossimo week end (2-3 marzo) potremmo assistere ad un ulteriore ...ilmessaggero

Elezioni regionali in Sardegna: primi dati, centrosinistra avanti. Todde al 53,7%: È in corso lo spoglio delle schede nelle 1.884 sezioni distribuite nei 377 Comuni della Sardegna per le elezioni regionali. A tre ore e mezzo dall’inizio la Regione ha fornito i primi dati, che vedono ...radiocolonna

Cultura: Pd, 'saluto romano claque Fdi a Sangiuliano Intollerabile, ministro spieghi': Roma, 26 feb. (Adnkronos) - "Le immagini del video di repubblica.it sono molto chiare. Nel corso della tappa napoletana del treno del ricordo organizzata dal Mic e a cui partecipava Sangiuliano, la cl ...lanuovasardegna