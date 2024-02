Sardegna | in 91 sezioni su 1 844 Todde in testa col 45 | 9% | Truzzu al 45% Dati a rilento

Sardegna: TESTA A TESTA TODDE-TRUZZU CON 54 sezioni SCRUTINATE: Roma, 26 feb - Con 54 sezioni scrutinate su 1844, alla regionali in Sardegna torna avanti Alessandra Todde, candidata del centrosinistra, con 46,4%, tallonata però da Paolo Truzzu al 44,9&. (Sis) ...9colonne

Regionali in Sardegna, risultati in diretta. Primo commento di Truzzu: "È andata, purtroppo": sullo spoglio delle schede per le regionali in Sardegna. Secondo i dati ufficiali forniti dalla Regione, quando sono state scrutinate 10 sezioni su 1844, in testa Alessandra Todde per il campo largo a ...huffingtonpost

Elezioni, risultati parziali dai seggi di Cagliari: Todde al 53,5%, Truzzu al 36,8%: Sono circa 16 i punti percentuali che separano Alessandra Todde, in testa, da Paolo Truzzu, secondo il flusso di dati non ufficiali che arrivano dai seggi di Cagliari città, quando sono state ...unionesarda