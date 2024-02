Sardegna | in 10 sezioni su 1 844 Todde avanti col 53 | 7% | Truzzu si ferma al 40 | 3

Gravi disuguaglianze regionali nel diritto alla salute dei bambini: Trovi tutti gli articoli salvati nella tua area personale nella sezione preferiti e sull'app Corriere News. Il diritto alla salute dei bambini, sancito dall’articolo 32 della Costituzione, è ...corriere

In Sardegna spoglio a rilento, vantaggio Todde nelle prime sezioni: Milano, 26 feb. (askanews) – A due ore e mezza dall’apertura delle urne per lo spoglio delle elezioni regionali in Sardegna il sito della Regione ha pubblicato i primi dati ufficiali che danno la cand ...askanews

Sardegna, lo spoglio va a rilento: ecco i primi dati non uffficiali in tempo reale: In Sardegna procede a rilento lo spoglio delle schede elettorali ... la candidata del centrosinistra Alessandra Todde è in vantaggio su Paolo Truzzu del centrodestra in quattro sezioni a Cagliari e ...globalist