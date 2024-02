Sardegna | il primo dato ufficiale del voto | chi è in vantaggio

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Inattende da ieri sera l’inizio dello spoglio, avviato stamattina alle 7. L’elezione del presidente della Regione e del Consiglio e? decisiva non solo per l’isola ma anche per la politica nazionale, con i capi politici che osservano il risultato con fervente attenzione. Niente exit poll, ma adesso pian piano cominciano ad arrivare i risultati dai vari seggi. Ecco i dati parziali e in tempo reale:su 10 sezioni (si 1840): Todde 53,7% (con 517 voti), Paolo Truzzu (centrodestra) 40,3% (con 388 voti),Renato Soru (Coalizione sarda) 5% (48 voti), Lucia Chessa (Sardigna R-esiste) 1% (10 voti) Risultati parziali a Sassari (7 sezioni su 144). Todde (Csx+M5S) 52,8% Truzzu (Cdx) 36,9% Soru (Ind.) 10,3% Chessa (Civ.) 0% Risultati parziali a Oristano (2 sezioni su 36). Truzzu (Cdx) 55,7% Todde ...

