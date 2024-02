Sardegna | è morto il neonato dell’infermiera deceduta all’ottavo mese di gravidanza

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Pubblicato il 26 Febbraio, 2024 Ilera ricoverato da una settimana all’ospedale Meyer di Firenze, era arrivato in gravi condizioni. Andrea è, ilnon ce l’ha fatta. Il figlio di Laura Porta, l’infermiera 36enne originaria di Bolotana, mortadidopo un malore improvviso, non è riuscito a sopravvivere. Il bimbo, nato con il parto cesareo, è sempre stato in gravissime condizioni e nonostante il grande lavoro dei medici per salvargli la vita, nulla è stato potuto fare. Malore improvviso La mamma, Laura Porta, da tempo viveva lontano dallache comunque aveva sempre nel cuore. Purtroppo però la settimana scorsa – probabilmente a causa di un’emorragia celebrale, forse provocata da un aneurisma – ha perso la ...