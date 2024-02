Sardegna | è fatta | vittoria a sorpresa di Todde M5S-Pd Flop di Truzzu e Meloni Ed è subito lite tra FdI e la Lega

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Dai primi dati la candidata di M5S e Pd Alessandraè nettamente avanti a Cagliari città e provincia, a Porto Torres, con numero superiori rispetto alle attese. Ma Paolo, candidato del Centrodestra voluto fortemente da Giorgiaè davanti in provincia di Oristano e in diverse zone... Segui su affaritaliani.it

Regionali Sardegna, i primissimi dati: Todde parte in testa: CAGLIARI – A tre ore dall’inizio dello spoglio, ancora nessun risultato ufficiale in Sardegna sul voto di ieri ... AFFLUENZA LEGGERMENTE IN CALO RISPETTO A 5 ANNI FA Dopo il voto di ieri sono quattro ...dire

La Briantea84 vola in semifinale: archiviata la pratica Treviso: Gara1 in Sardegna il 2 marzo, gara2 ed eventuale gara3 a Meda il ... “All’intervallo ho ringraziato i miei giocatori per quello che stavano facendo. Oggi hanno mostrato tutta la loro classe. Prossima ...primacomo

Elezioni regionali Sardegna 2024, al via lo spoglio. Affluenza in calo: bene solo Nuoro (+3,2). Male Cagliari (-3%): Elezioni regionali in Sardegna 2024,: affluenza in calo dell’1,3%. Bene solo Nuoro della candidata Alessandra Todde L’affluenza alle 22 di ieri – ma il dato è arrivato solo dopo mezzanotte – ha fatto ...tag24