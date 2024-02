Sardegna | 47 sezioni su 1844; Todde 46 | 3% | Truzzu 44 | 3%

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Quando sono state scrutinate 47su 1.844 - secondo i dati ufficiali forniti dalla Regione- alle elezioni regionali torna in testa Alessandraper il campo largo a trazione Pd-M5s con il 46,3%, mentre Paolodel centrodestra segue con il 44,3%. Renato Soru con la Coalizione sarda sale al 8,4%, chiude Lucia Chessa di Sardigna R-esiste con l'1%.

Su 1.447.753 aventi diritto, distribuiti nei 377 Comuni dell'isola hanno il numero dei votanti si è ferma to 758.252 con una percentuale del 52,4%.

In Sardegna sono cominciate dalle 7 di stamattina le operazioni di scutinio del voto per l'elezione del presidente della Regione.

Secondo i dati ufficiali forniti dalla Regione, quando sono state scrutinate 26 sezioni su 1844 , ora è in testa Paolo Truzzu del centrodestra con il 48,2%, mentre Alessandra Todde per il campo largo a trazione Pd-M5s segue.

Regionali Sardegna, Deidda (FdI): «Paghiamo 5 anni di governo locale non brillante»: Io sono sempre ottimista, la partita si gioca sino all'ultima sezione. Mi aspettavo questo risultato a Cagliari ... «È presto per cantare vittoria ma anche a me, da quello che arriva dalla Sardegna, i ...

Regionali Sardegna, spoglio avanti a rilento. Truzzu in vantaggio su Todde: Affluenza in leggero calo. Nelle elezioni regionali del 2019 avevano votato780.769 su 1.470.401 aventi diritto al voto (53,09%)