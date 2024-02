Sara Ricci svela chi dovrebbe vincere il Grande Fratello

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di lunedì 26 febbraio 2024)hato in una recente intervista il nome del suo vincitore delè stata una concorrente di questa edizione del, anche se la sua permanenza in casa a Cinecittà è stata breve. In una recente intervista l’attrice hato il nome della sua vincitrice del reality show di casa Mediaset. Per lala vincitriceessere Perla Vatiero o Giuseppe Garibaldi. “Nulla contro Beatrice Luzzi ma bisogna dare spazio ai giovani, mi piacerebbe se vincesse Perla, o anche Giuseppe Garibaldi, basta che sia una persona giovane. Lui se lo merita per gestione della casa, per ospitalità. Tifavo per Vittorio Menozzi ma se n’è andato. Era ...