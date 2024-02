Sanzioni ridotte agli evasori | un altro capitolo vergognoso del fisco nero targato Meloni

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Al coraggioso progetto del viceministro Leo per trasformare l’Italia in paese tax-evasion friendly, cioè amico di chi non paga le tasse, per necessità o mala convinzione civica, si aggiunge untassello, non certamente l’ultimo. Dopo essere intervenuti con svariati condoni per non scontentare nessuno, perdendo pure qualche miliardo di gettito, ora si opera in maniera sistematica introducendo per decreto una revisione complessiva del sistema sanzionatorio del. Idea forse utile visto che, data l’elevatissima evasione del mondo del lavoro autonomo e delle imprese, questo sistema difinora non ha funzionato, non spaventando evidentemente nessuno. Poi, ricordando l’invettiva del viceministro di Fratelli d’Italia che aveva paragonato gliai terroristi, uno si aspetterebbe un deciso aumento delle ...