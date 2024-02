(Di lunedì 26 febbraio 2024) (Adnkronos) –sulle pagine rosa salmone del. Il quotidiano britannico ha dedicato un ampio articolo allaprotagonista sul palco dell'Ariston, rilanciato con entusiasmo su Instagram dal conduttore della kermesse, Amadeus. "I cantanti uomini si sono esibiti in una serie di look stravaganti e spesso non conformi al genere

Siamo stati alla finale di Una voce per San Marino e non potremo mai dimenticarlo: Come ogni anno. E così abbiamo mandato il nostro inviato alla finale di Una voce per San Marino (già avevamo seguito le semifinali, a modo mostro), il contest dell'antica repubblica che, tanto quanto ...rockit

Chi sono i Jalisse: età, veri nomi, carriera, Sanremo, vita privata, matrimonio, figli: La loro carriera decolla nel 1997 con la vittoria al Festival di Sanremo con il brano “Fiumi di parole”. Questo successo li porta anche al quarto posto all’Eurovision Song Contest a Dublino. Ma non ...blitzquotidiano

Sanremo 2024 finisce sul Financial Times per la moda maschile: In un lungo articolo, ripostato anche da Amadeus sui social, si analizzano gli abiti degli artisti in gara e la loro stravaganza Sanremo 2024 finisce sulle pagine rosa salmone del Financial Times. Il ...adnkronos