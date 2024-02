Sandro Giordano | il fotografo che racconta la caduta dell’umanità con ironia

(Di lunedì 26 febbraio 2024) A cura di Pierluigi Panciroli – Foto di copertina: Ph. Fabrizio Massarellinasce a Roma il 6 ottobre 1972 e si appassiona alla scenografia, studiandola all’Istituto per la Cinematografia e la Televisione Roberto Rossellini. Dopo la laurea, si dedica alla tecnica del suono e delle luci nei teatri della capitale. Nel 1993, si cimenta

LBA - Olimpia, per Giordano Bortolani nuovo career-high in Nazionale: Tra le note positive della vittoria dell'Italbasket in Ungheria nella seconda gara di qualificazione a EuroBasket 2025 c'è Giordano Bortolani. La guardia dell'Olimpia Milano ha messo a segno 12 punti, ...pianetabasket

JUVENTUS - I bianconeri si allenano a porte aperte, 600 tifosi alla Continassa: Alla seduta odierna, però, non hanno partecipato gli infortunati Perin, Danilo, De Sciglio e Kean, inoltre non si è visto Alex Sandro. Per domenica rientrerà Bremer, il quale ha scontato un turno di ...napolimagazine

Cds, Giordano: “Se uno come Ostigard contesta Mazzarri è perché ADL gli ha tolto credibilità!”: Antonio Giordano, firma del Corriere dello Sport, è intervenuto a Canale 8 alla trasmissione Ne Parliamo il Lunedì: “E’ una pagina così inelegante da far rabbrividire. Gli esoneri a volte sono giusti, ...tuttonapoli