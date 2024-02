Sanchez in versione ‘amigo‘ a Lecce Una risorsa in più per Inzaghi

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Alexisè stato un ‘amigo perfetto‘ per tutti, non solo per Davide Frattesi. Simoneringrazia nel momento di maggiore difficoltà della stagione. DIFFICOLTÀ – Marcus Thuram infortunato, Marko Arnautovic utilizzato in Champions League contro l’Atletico Madrid, con ilera l’occasione di Alexis. Il cileno ha saputo sfruttarla ed è stato proprio unperfetto per tutti. Innanzitutto per Davide Frattesi, che ha trovato il suo terzo gol in campionato grazie al numero 70. Soprattutto però per Simone, che in un momento di emergenza ha trovato nel suo quarto attaccante un grande ispiratore del gioco nerazzurro. I 90 minuti giocati asono un inno al calcio,ha dimostrato ancora una ...