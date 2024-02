San Nicola la Strada | investita da ritorno di fiamma | anziana muore in ospedale

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Sanla. Un’è deceduta in seguito alle ustioni riportate nell’incendio sviluppatosi nella sua abitazione. Dai primi accertamenti effettuati dai vigili del fuoco di Caserta del distaccamento di Marcianise, la donna sarebbe statada undiprovocato da una fuga di gas sprigionatasi in una piccola stufa per uso domestico alimentata a metano, con cui si scaldava. Quando sono giunti i pompieri, la donna presentava ustioni su quasi tutto il corpo. I vigili hanno quindi impedito che il rogo si propagasse all’intero appartamento. La vittima è stata poi condotta all’Guerriero di Marcianise dove è morta per le gravi ferite riportate.