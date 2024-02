Sampdoria | tra i legali di Ferrero e quelli di Manfredi manca l'accordo Ora

Anticipo del venerdì da cardiopalma per la Serie B che per il programma della 26esima giornata mette subito in scena un match ad altissima... (calciomercato)

QS - Stoico Spezia: resiste in 10 per oltre un tempo: Al 9' il colpo di testa in avvitamento sul cross dalla sinistra di Palumbo, non centra lo specchio, poi due minuti dopo, la bella combinazione tra Gerli e Ponsi, vede il tiro di quest'ultimo ...tuttob

Sampdoria-Verre, accordo più vicino: le ultime: Sampdoria, continuano i dialoghi con Valerio Verre per la rimodulazione del contratto: l’accordo può arrivare domani Passi avanti tra Valerio Verre e la Sampdoria, con la situazione attorno al trequar ...sampnews24

Cosenza, l’ultima (s)volta non arriva mai. Catanzaro tra consacrazione e nuove prospettive: È lunedì, sono passati già quasi tre giorni dalla partita tra Cosenza e Sampdoria, quella dei 110 anni di vita rossoblù, dei festeggiamenti improvvisati, delle vecchie glorie con assenze eccellenti, d ...corrieredellacalabria