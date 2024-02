Sampdoria-Cremonese martedì 27 febbraio 2024 ore 20 | 30 | formazioni | quote | pronostici

Leggi tutta la notizia su infobetting

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Un pareggio strappato con un grande secondo tempo, in inferiorità numerica e sotto di 2 gol in casa contro il Palermo, ha permesso alladi mantenere la striscia di imbattibilità che dura da 7 gare. Un pareggio che è tuttavia costato il secondo posto ai danni del Venezia, vittorioso in quel di Pisa, ma che vale InfoBetting: Scommesse Sportive e