Salvini fa impazzire la sinistra | Giù le mani dalla polizia

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Difendere laper laè un'eresia. Le parole pronunciate ieri da Matteodiventano così motivo di scontro. «È giusto analizzare se a Pisa si è fatto tutto quello che si doveva- ha detto intervenendo alla scuola della Lega Anche i poliziotti non sono robot, sono uomini e donne, non è accettabile che le centinaia di migliaia di persone in divisa che garantiscono sicurezza e democrazia vengano tirate in ballo nella contesa politica. Giù leforze dell'ordine». Il vicepremier non può «accettare la messa all'indice dellaitaliana come un corpo di biechi torturatori».chiede il rispetto delle regole. «Se uno va in piazza con tutti i permessi, senza sputare, insultare, minacciare non ha nessun tipo di problemi. Bene ha fatto ...