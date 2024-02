Salone del Vino a Torino 2024

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Comunicato Stampa: Da Martedì 27 febbraio a lunedì 4 marzo ritorna il , c’è tutto un weekend per esplorare il Piemonte e Valle d’Aosta attraverso i loro vini. Si rinnova anche quest’ anno la grande occasione di scoprire la varietà e la ricchezza del patrimonio vitivinicolo piemontese raccontato in un mix tra tradizione e innovazione, tra cultura, musica e letteratura. Ed ottima gastronomia. , nuovi eventi e masterclass In particolare, al Museo Nazionale del Risorgimento Italiano ( Piazza Carlo Alberto, retro di Palazzo Carignano ) l’Aula della prima Camera del Parlamento Italiano sarà dedicata alle cantine artigiane e alle cantine dell’Associazione dei vini biologici e del Consorzio di Cocconato, con una sezione di rappresentanza nazionale e internazionale a cura dellaWine Week, oltre alle storiche eccellenze vitivinicole piemontesi. Restando ...

