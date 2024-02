Salmo furioso su Instagram | “Da quanto mi sono inca**ato mi è cresciuta la barba…” Ecco con chi ce l’ha

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Dopo “La Canzone Nostra” cone Blanco, il producer e artista Mace ha richiamato il rapper sardo e il 20enne centomilacarie per il nuovo singolo “Non mi riconosco”.però superché non riesce a diffondere il brano nei suoi canali. “Già la musica è quasi completamente gratis – spiega il rapper – dovete sapere che le piattaforme streaming non pagano un ca**o, ci danno niente pochissimo. Non posso neanche postare su Internet per fare pubblicità alla canzone che abbiamo fatto per più di 29 secondi…Ma la canzone l’ho fatta io e nemmeno se ti mettono in white list si sblocca. Poi devi stare a quello che dici nella canzoni, alle foto che posti ai video che fai se no ti bloccano. L’arte è da buttare non c’è più libera espressione. Damiincazzato mi è ...