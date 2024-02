Salerno | uomo stroncato da malore in via Vinciprova

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Un dramma improvviso. Questa mattina, a, unha improvvisamente sofferto unmentre si trovava in via Leonino. Purtroppo per l’, nonostante il pronto intervento da parte della Croce Bianca e della Croce Rossa che hanno cercato di rianimarlo, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare. L’, a, è deceduto davanti agli occhi attoniti di passanti e automobilisti. Segui ZON.IT su Google News.

