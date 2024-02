Salerno | pubblicizza annuncio truffa | 23enne finisce nei guai

Leggi tutta la notizia su zon

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Unfasullo. Una giovanedi, del rione Mariconda, ha pubblicato su Facebook unfasullo di villetta per le vacanze a Porto Cesareo, una delle località più gettonate del Salento. La, dunque, si è concretizzata mediante unche è stato creato ad hoc per mostrare la località prestabilita. I fatti risalgono all’estate scorsa. Come riportato dal quotidiano “La Città“, oggi in edicola, la Procura presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha notificato alla giovane il primo avviso di conclusione delle indagini preliminari. L’ipotesi di reato è diaggravata. Tutto quello che è capitato nella vicenda risale alla scorsa estate del 2023. L’inchiesta della magistratura casertana ha preso il via dalle querele sporte ...