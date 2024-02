Salernitana | una sola speranza di salvezza | richiamare Filippo Inzaghi

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Laè sempre più in crisi e le speranze disono sempre più ridotte al lumicino. I granata occupano l’ultima posizione in classifica con appena 13 punti conquistati in 26 giornate frutto di 2 vittorie, 7 pareggi di 17 sconfitte. La squadra non ha sfruttato i passi falsi di Verona, Sassuolo, Frosinone, Udinese, Lecce e il distacco dalla zonaè sempre di 7 punti. La partita casalinga contro il Monza ha confermato tutti i limiti della squadra e soprattutto le difficoltà in fase di costruzione del gioco. L’arrivo in panchina di Fabio Liverani al posto dinon ha portato i frutti sperati, anzi la situazione è nettamente peggiorata. L’esordio contro l’Inter è stato quasi imbarazzante, poi la sconfitta casalinga contro il Monza non ha bisogno di altri commenti. La ...