Salento | morto dipendente Rai | il 50enne stroncato da un infarto mentre faceva jogging

(Di lunedì 26 febbraio 2024)da unfaa Porto Cesareo. Il fatto è accaduto ieri nella località turistica dello Jonio, precisamente in località Scalo d'Alaggio di fronte...

E' stato condannato a sette anni di reclusione Attilio Scarlino, legale rappresentante dell'omonimo salumificio , in riferimento all'incidente sul lavoro che si ... (quotidianodipuglia)

Con un sms dice di essere la figlia e si fa inviare 2.500 euro da un'anziana: in Salento boom delle truffe “cambio numero”: Una nuova frontiera di truffe si diffonde a macchia d’olio in Salento: fingersi figlia/o della vittima designata per farsi inviare soldi con la scusa di aver rotto il cellulare e di doverne comprare ...bari.repubblica

Operatore Rai di 52 anni muore mentre faceva jogging in Puglia: Giuseppe Cannavale, operatore Rai di 52 anni, è morto colpito da un malore mentre faceva Jogging a Porto Cesareo, in provincia di Lecce. L'uomo originario di Vico Equense (Napoli), si trovava in ...ilmessaggero

morto operatore Rai di Vico Equense: stroncato da malore mentre fa jogging in Salento: Un operatore Rai, il 52enne Pino Cannavale, è morto ieri sera a Porto Cesareo, in provincia di Lecce, colpito da un malore mentre stava facendo jogging. L'uomo, originario di Vico Equense, si trovava ...ilmattino