SAG 2024 | SAG Awards 2024 | Oppenheimer domina incontrastato | a Succession e The Bear i premi per la tv

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Cillian Murphy e Robert Downey Jr. si portano a casa iper le migliori interpretazioni in, ae Theper la sezione tv.hato la 30esima edizione degli Screen Actors Guildportandosi a casa ilo per il miglior cast oltre ai due interpreti principali, Cillian Murphy, miglior protagonista, e Robert Downey Jr., miglior attore non protagonista. Un ulteriore consolidamento al ruolo di favorito agli Oscar per il biopic di Christopher Nolan. Il cast dell'acclamata serie HBOha conquistato ilo per la miglior ensemble in una serie drammatica dopo aver portato a termine con successo la stagione finale tra prese di potere ...

Pedro Pascal, l'esilarante discorso ai SAG 2024: "Sono un po' ubriaco, mi sto rendendo ridicolo": Pedro Pascal ha tenuto banco ai SAG Awards 2024 producendosi in un discorso di ringraziamento memorabile dopo aver conquistato il premio come miglior attore in una serie drammatica per The Last of US.

SAG Awards 2024: Oppenheimer domina incontrastato, a Succession e The Bear i premi per la tv: Cillian Murphy e Robert Downey Jr. si portano a casa i premi per le migliori interpretazioni in Oppenheimer, a Succession e The Bear i premi per la sezione tv.

The Last of Us 2, Pedro Pascal è sicuro: 'Non ho mai fatto niente del genere': L'attore ha dimostrato un entusiasmo contagioso a proposito della seconda stagione dell'acclamata serie tv tratta dalla serie di videogiochi.