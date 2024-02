Ryanair potrebbe essere costretta a tagliare i voli estivi

Ryanair cerca nuovo personale a Napoli: il contratto offerto è full time: La nota compagnia aerea internazionale Ryanair cerca nuovo personale a Napoli. La figura ricercata è quella di membri dell'equipaggio di cabina (Cabin Crew). La tipologia di contratto è full time.napolitoday

Ryanair alza i prezzi. "Nuovi Boeing in ritardo, rincari in arrivo per i vacanzieri": Ancora una tegola per Ryanair. Dopo aver registrato un utile netto nel III ... irlandese dovrà far fronte a una capacità di trasporto minore per tutto il 2024 che potrebbe portare non solo di fatto a ...huffingtonpost

Boeing ritarda consegne aerei, Ryanair verso taglio voli: Il vettore aereo low-cost Ryanair potrebbe trovarsi costretta a tagliare alcuni collegamenti aerei in programma durante la stagione Summer 2024 a causa della carenza di velivoli forniti da parte del G ...avionews