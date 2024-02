Russia | in arrivo condanna per l’attivista per i diritti umani Oleg Orlov

(Di lunedì 26 febbraio 2024) La procura di Mosca ha richiesto una pena detentiva di quasi tre anni per il dissidente russoaccusato di vilipendio per le forze armate per essersi espresso contro l’invasione in Ucraina, in virtù di una legge bavaglio che vieta di criticare l’invasione dell’Ucraina.è fondatore e co-presidente del gruppo per iL'articolo proviene da Il Difforme.

Calciomercato Borussia Dortmund , i gialloblu fanno spesa in Italia per il settore giovanile: dalla Reggiana il classe 2008 Luca Reggiani La Bundesliga in ... (calcionews24)

La Protesta degli agricoltori a Roma coi trattori ha invaso solo in parte il Circo Massimo . In 1500 si sono presentati per dar manforte ai manifestanti, ... (ilgiornaleditalia)

Pubblicato il 19 Febbraio, 2024 La Morte di Navalny è avvolta sempre più nel mistero e ha provocato un’ondata di sdegno e indignazione in tutta Europa e non ... (dayitalianews)

"Possibili omicidi con Novichok ". L'allarme di Londra sui piani di Putin: Salvato per un pelo al pronto soccorso di Omsk, era stato poi trasferito in Germania per essere curato e al suo ritorno in Russia all’inizio del 2021 ... L’avvertimento di Shapps è arrivato due giorni ...ilgiornale

Politica, il generale Roberto Vannacci indagato per istigazione all’odio razziale: I soldi sono stati versati, ma gli ispettori contestano il fatto che la moglie e le figlie di Vannacci fossero effettivamente con lui in Russia. In quanto «è emersa una incongruenza tra la ...milanofinanza

Migranti sulla rotta della morte. A un anno dalla tragedia di Cutro si parte ancora dalla costa turca: Due settimane in balia del mare per raggiungere la Calabria. Le offerte “all inclusive” dei trafficanti che competono con la rotta balcanica. C’è fermento dopo l’incontro tra Meloni e Erdogan: gli sca ...editorialedomani