Russia | chiesta condanna a 3 anni di carcere per attivista Oleg Orlov

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Di fronte al tribunale dove si tiene il processo si sono riunite diverse persone in sostegno del co presidente del Centro per i diritti umani Memorial L'accusa ha chiesto unaa duee undici mesi diper, co presidente del Centro per i diritti umani Memorial e storicoper

Roberto Vannacci , il faro di un' inchiesta militare sul suo incarico in Russia si accende proprio mentre si parla del Generale come possibile candidato della ... (iltempo)

Russia-Ucraina: rapporto Cia-Kiev divenuto essenziale: chiese alla Cia ed all'M16 (intelligence del Regno Unito) di aiutarlo a ricostruire l'agenzia di spionaggio di Kiev. Di lì a poco la Russia invase la Crimea. Nello stesso anno le spie di Washington ...avionews

Guerra Ucraina, il nuovo piano (segreto) per la controffensiva: così Zelensky vuole cogliere di sorpresa Putin: La resa non è un'opzione: «Vinceremo!» continua a ripetere il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky. «Stiamo combattendo per questo, da 730 giorni». Nel ...ilmessaggero

Criticò la guerra in Ucraina: chiesti 3 anni di reclusione per il dissidente Orlov: Il dissidente russo Orlov rischia 3 anni di reclusione per aver criticato la guerra in Ucraina e aver definito fascista il regime di Putin.notizie