Running | Terre di Siena Ultramarathon 2024 | bis di Quercioli e Giacomelli | Chiappa trionfa nella 50 km

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 26 febbraio 2024) In archivio la nona edizione delladi, che ha visto più di mille runner popolare piazza del Campo ed ha vissuto anche quest’anno una giornata indimenticabile all’insegna dello sport, nello scenario del territorio toscano. Per quanto riguarda i risultati, are50 km sono stati Emanuelee Sabrina. L’atleta della Polisportiva Ellera ASD ha tagliato il traguardo in 3:32’33”, bissando il successo dell’anno precedente. Preceduti Alessio De Rossi (Vicenza Runners) in 3:40’39” e Lorenzo Artioli (Alzaia Naviglio Runners) in 3:44’30”. “Quest’anno il tempo è stato clemente, ci ha regalato il sole, pur non raggiungendo temperature troppo calde per correre al meglio” ha detto a caldo il vincitore. 4:24’46” invece il tempo di ...