Rugby | l’Italia torna tra le prime 10 del ranking mondiale dopo 11 anni

(Di lunedì 26 febbraio 2024) A conclusione del terzo turno del Sei Nazioni 2026, la Federazione Internazionale delha aggiornato ilmaschile. Il pareggio per 13-13 ottenuto a Lille contro la Francia permette un bel balzo in avanti aldel nuovo ct Gonzaloe Quesada. A distanza di undicidall’ultima volta, gli Azzurri rientrano infatti tra ledieci squadre al mondo. Superando le Fiji, la Nazionale è infatti nuovamente al n°10. Questa la classifica delaggiornata: 1. Sudafrica 94.54 2. Irlanda 92.11 3. Nuova Zelanda 89.80 4. Francia 86.39 (-1.00) 5. Inghilterra 84.93 (-0.96) 6. Scozia 84.29 (+0.96) 7. Argentina 80.68 8. Galles 79.54 9. Australia 77.48 10. ITALIA 76.58 (+1.00) SportFace.

