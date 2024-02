Rugby | Italia nella top ten del ranking mondiale Dopo il pareggio in Francia

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Worldha aggiornato, a conclusione della terza giornata del Guinness Six Nations 2024, ildelle squadre nazionali maschili.che riporta gli Azzurri tra le prime dieci squadre al mondo a distanza di undici anni dall'ultima volta, quando la squadra allenata da Brunel superò in casa Irlanda enell'edizione 2013 del Sei Nazioni raggiungendo il nono postoclassificaL'articolo proviene da Firenze Post.

Lille, 25 febbraio 2024 – Francia e Italia pareggiano 13-13 in un match della terza giornata dei Sei Nazioni 2024, disputato a Lille. Gli azzurri sotto 10-3 ... (ilfaroonline)

A conclusione del terzo turno del Sei Nazioni 2026, la Federazione Internazionale del Rugby ha aggiornato il ranking mondiale maschile. Il pareggio per 13-13 ... (sportface)

Rugby: Italia sale al decimo posto nel ranking mondiale: Gli azzurri mancavano da undici anni nella Top 10 ROMA (ITALPRESS) - World Rugby ha aggiornato oggi, a conclusione della terza giornata del ...sport.tiscali

Rugby, l’Italia torna tra le migliori 10 del mondo. E dalla Francia i complimenti ai giovani azzurri: L’Italia del Rugby torna tra le migliori 10 squadre del mondo. Il pareggio di Lilla con la Francia ha permesso agli azzurri di superare nel ranking mondiale le isole Fiji, e guadagnare il 10° posto di ...repubblica

La prima volta dei Brancaleoni Lyons: esordio ufficiale per la squadra di Rugby Integrato: ha partecipato per la prima volta a una tappa del Circuito Nazionale “All Stars”, che raggruppa le squadre di Rugby Integrato di tutta Italia. Il progetto è nato nel 2021, in collaborazione con ...piacenzasera