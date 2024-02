Rugby | cosa deve fare l’Italia per salire ancora nel ranking e superare l’Australia

(Di lunedì 26 febbraio 2024)grazie al pareggio in Francia per 13-13 nella terza giornata del Sei Nazioni 2024 di, ha scavalcato le Figi per due decimi di punto nelmondiale, riportandosi al decimo posto della graduatoria, piazzamento che potrà essere migliorato già al termine del prossimo turno. La Nazionale del CT Gonzalo Quesada, infatti, ospiterà la Scozia nella quarta giornata del Sei Nazioni 2024:è a quota 76.58 nelinternazionale, mentre gli scozzesi sono a 84.29. Calcolato il peso relativo al fattore campo, ecco gli scenari dopo il penultimo turno della manifestazione. Vincendo con più di 15 punti di scarto,guadagnerebbe 2.21, portandosi a 78.79, quota che potrebbe anche portare gli azzurri ad un doppio sorpasso ai danni di Australia e Galles (in ...

