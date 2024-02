Ruba gli auricolari Minorenne denunciato e riaffidato al padre

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Una denuncia per detenzione di stupefacenti e una per tentato furto aggravato: è il frutto di parte del lavoro di controllo svolto dalla polizia di Stato sabato scorso a Legnano (Milano). Nella serata, in via per San Giorgio, gli agenti della Volante, intervenuti sul posto, hanno indagato in stato di libertà un cittadino albanese di 27 anni per detenzione di stupefacenti, sequestrando anche 1.700 euro in contanti suddivisi in banconote di diverso taglio e circa un grammo di cocaina. Nel pomeriggio di sabato, invece, un giovane ha tentato dire un paio diall’interno del supermercato Esselunga collocato nell’area ex Cantoni. Il 17enne, di nazionalità straniera, è stato fermato dagli agenti della polizia di Stato ed è indagato per tentato furto aggravato: ilè stato poial ...