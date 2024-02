Ronaldo | esultanza “immorale” | sul gesto indaga la federcalcio araba

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Riad, 26 febbraio 2024 – I cori per Leo Messi cantati in modo provocatorio dai tifosi avversari hanno fatto perdere la pazienza a Cristiano, che avrebbe rivolto unoffensivo ai supporter dell'Al-Shabab durante la partita contro il suo Al-Nassr. E ora sull'episodio, per “”, il Comitato disciplinare dellasaudita, che annuncerà una decisione nei prossimi giorni. L'attaccante non ha preso bene i cori per Messi, riferisce la stampa locale, secondo la quale l'attaccante portoghese ha perso la pazienza ed ha rivolto un gestaccio agli occupanti degli spalti. L’Al-Nassr ha sconfitto l’Al-Shabab 3-2, e CR7 ha segnato uno dei gol. Dopo la rete,si è portato le mani alle orecchie per zittire i tifosi avversari e ha ...

