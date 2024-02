Venerdì Juve e Napoli si incroceranno per la prima volta in questa Serie A. Tuttosport scrive: “I bianconeri vogliono centrare una vittoria contro il Napoli ... (ilnapolista)

Ronaldo, ancora un gestaccio contro i tifosi. Cosa rischia adesso: Ronaldo è caduto ancora una volta nella provocazione rispondendo con un gesto non propriamente educato nei confronti degli spettatori. "Gesto immorale" Nel primo tempo l'asso portoghese ha segnato una ...ilgiornale

Manchester United, Ratcliffe vuole cambiare: stipendi basati maggiormente sui risultati ottenuti. In Serie A qualcuno s’ispirerà: Sir Jim Ratcliffe vuole cambiare le cose al Manchester United. Secondo quanto riportato dal Mirror, il nuovo numero uno dei Red Devils vuole introdurre una retribuzione basata ...torinogranata

Ronaldo e l'esultanza 'immorale': la Federcalcio saudita apre un'indagine: Guai in vista per Cristiano Ronaldo in Arabia Saudita. La Federcalcio saudita ha infatti aperto un'indagine disciplinare nei confronti dell'attaccante portoghese per un gesto ritenuto "immorale" nel c ...sportmediaset.mediaset