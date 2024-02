Romeo Beckham e Mia Regan si sono lasciati | “Dopo 5 anni ci sentivamo solo amici”

Romeo Beckham e Mia Regan si sono lasciati dopo 5 anni d’amore: Il calciatore e modello ha confermato l’addio su Instagram con Mooch (soprannome di lei che lui si è fatto tatuare): «Mooch e io ci siamo separati dopo 5 anni d’amore, abbiamo ancora molto rispetto ...amica

Romeo Beckham annuncia la separazione da Mia Regan: “Dopo 5 anni d’amore ci siamo lasciati”: Romeo Beckham ha confermato la rottura della relazione con la fidanzata Mia Regan. Il figlio di David e Victoria Beckham ha postato una foto della ex coppia con un messaggio per annunciare ai follower ...golssip

Romeo Beckham omaggia i genitori con un maglione custom made: Oops he did it again. Dopo aver sfoggiato la t-shirt delle Spice Girls, Romeo Beckham torna a celebrare i suoi stilosissimi genitori, questa volta con un maglione custom made destinato all'out of ...elle