Romania | incontro con il sindaco di Trieste per il nuovo console generale

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Il sito web del comune diha annunciato che nella mattinata del 7 Febbraio, nel Salotto Azzurro del palazzo comunale ilRoberto Dipiazza ha incontrato ildiAdina Lovin. Così ilRoberto Dipiazza: “La comunità romena diè un bell’esempio di integrazione, siamo disponibili con piacere a condividere occasioni importanti per la vostra comunità”. IlAdina Lovin ha espresso alRoberto Dipiazza i complimenti per la città, sottolineando che, oltre ad essere bella, è ben curata, ed ha rilevato comesia attrattiva dal punto di vista turistico e come stia diventando sempre di più un centro internazionale. Il ...